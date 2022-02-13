Видеомонтаж для YouTube

Есть съёмка с 3 камер, нужно привести их к единому знаменателю (минимальный цветокор), смонтировать с 3 планов и добавить иллюстраций

с титрами и перебивок (и то и другое я пришлю). Длительность той части, что

нужно монтировать - около 24 минут.

Откликайтесь, пожалуйста, если есть возможность выполнить работу до завтра.

Спасибо!