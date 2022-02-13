Видеомонтаж для YouTube

ВидеомонтажЗавершен14 заявок988 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть съёмка с 3 камер, нужно привести их к единому знаменателю (минимальный цветокор), смонтировать с 3 планов и добавить иллюстраций

с титрами и перебивок (и то и другое я пришлю). Длительность той части, что

нужно монтировать - около 24 минут.

Откликайтесь, пожалуйста, если есть возможность выполнить работу до завтра.

Спасибо!

2 года назад
guest_1610131839381
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alimzhan_a
Алимжан 
22 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
день назад
2 года назад
$30
1 день
RUB
Всё быстро, чётко, вежливо. Правки внесены оперативно. Рекомендую
Очень приятного было работать с вами! Все четко, быстро, расписано по минутно. Без проблем, и комфортно все было. Спасибо за сотрудничество! Рад буду ещё поработать с вами)
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