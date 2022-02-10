Создание видео для Youtube

Всем привет! Ищу помощника который будет играть в игру FNAF Security Breach и снимать геймплей. Ни лица не голоса записывать не нужно, только сам геймплей. Нужно делать короткие 1-2 минутные видео. Для начала 60 штук ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется человек для монтажа видео, если делаете озвучку, рассмотрим и этот вариант. (в идеале нужен человек, который будет делать видео под ключ)
Сценарий предоставляем. Тематика: обзоры сайтов.
Видеоряд: 3-5 минут. Язык: русский
Интересует хороший монтаж, который может зацепить зрителя, креативность приветствуется!
В месяц требуется порядка 30 видео.
Ожидаю вашу цену за 1 видео и портфолио.
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