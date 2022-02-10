Создание видео для Youtube

ВидеомонтажЗакрыт41 заявка965 просмотров
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Требуется человек для монтажа видео, если делаете озвучку, рассмотрим и этот вариант. (в идеале нужен человек, который будет делать видео под ключ)

Сценарий предоставляем. Тематика: обзоры сайтов. 

Видеоряд: 3-5 минут.  Язык: русский

Интересует хороший монтаж, который может зацепить зрителя, креативность приветствуется!

В месяц требуется порядка 30 видео.

Ожидаю вашу цену за 1 видео и портфолио.

2 года назад
Borro
33 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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