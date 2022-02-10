[b]В ФАЙЛЕ ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ! Требования: [/b]Средний уровень монтажа, Стабильность и ответственность. -Нужно создать 120 роликов из жанра игр (PUBGMOBILE,STENDOFF2) -Ролики нужно делать по инструкции! [b]Если тебя это заинтересовала данная работа, то необходимо ответить не несколько вопросов:[/b] 1) ...
Вакансия мечты - Играть в игры и получать за это деньги (я не шучу!)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет! Ищу помощника который будет играть в игру FNAF Security Breach и снимать геймплей. Ни лица не голоса записывать не нужно, только сам геймплей. Нужно делать короткие 1-2 минутные видео. Для начала 60 штук по 3 шт в день. Ставка - 1 ролик = 150р
Требования:
- Хороший компьютер
- Усидчивость
- Умение разобраться с модами и читами
-Свободное время
Если готовы себя попробовать - оставляйте отклик, делайте тестовое и если справитесь - проект ваш.
P.S. Тестовое задание для всех одно, размещаю тут, присылайте сразу результат. Задача - записать короткий ролик как этот https://www.youtube.com/watch?v=TEqH5w2kRPc
- Похожие заказы
- $134Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно создать фильтр для камеры, чтобы он накладывал определенный логотип, дату и время сьемки в определенном формате( пример фото предоставлю)Закрыт2 года назад
Нужен качественный видеоролик на тему: "Заработок на биржах фриланса". Можно с экрана но обязательно с озвучкой. Проэкт долгострочный и возможно долгое сотрудничество.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно записать видео-отзыв на 1 минуту о компании. В идеале, если был опыт в этой теме, тк важна естественность. Оплата 300 рублей за ролик.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать видео из свадебных фотографий. Фотографии предоставлю.Закрыт2 года назад
Всем здравствуйте! Ищу человека , который займется монтажом видео. Есть озвучка, есть изображение, видео, есть план структура самого видео. И нужно будет это все дело монтировать.Видеомонтаж83 заявкиЗакрыт2 года назад
Ситуация следующая, во время съемки на камеру sony а6500 батарея в камере села, камера выключилась и видеофайл не правильно завершился, из-за чего не воспроизводится в программах просмотра. Однако его объем 960мб, то есть информация в ...Завершен2 года назад
Есть 5 небольших минутных нарезков видео на одну тему обслуживание лифтов. Надо все это склеить возможно наложить музыку или ещё что. Хочется красиво. Бюджет всего 25 у.еЗавершен2 года назад
Добрый день! Ищем видео-монтажера для того чтобы убрать из видео китайские субтитры и оставить только русские. Есть исходный видео-файл на китайском, 42 секунды. Мы перевели, сделали озвучку, наложили русские субтитры, но на видео остались китайские. Их ...Завершен2 года назад