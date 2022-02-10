Вакансия мечты - Играть в игры и получать за это деньги (я не шучу!)

Всем привет! Ищу помощника который будет играть в игру FNAF Security Breach и снимать геймплей. Ни лица не голоса записывать не нужно, только сам геймплей. Нужно делать короткие 1-2 минутные видео. Для начала 60 штук по 3 шт в день. Ставка - 1 ролик = 150р

Требования:

- Хороший компьютер

- Усидчивость

- Умение разобраться с модами и читами

-Свободное время

Если готовы себя попробовать - оставляйте отклик, делайте тестовое и если справитесь - проект ваш.

P.S. Тестовое задание для всех одно, размещаю тут, присылайте сразу результат. Задача - записать короткий ролик как этот https://www.youtube.com/watch?v=TEqH5w2kRPc