Всем здравствуйте! Ищу человека , который займется монтажом видео. Есть озвучка, есть изображение, видео, есть план структура самого видео. И нужно будет это все дело монтировать.
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Нужно создать видео из свадебных фотографий. Фотографии предоставлю.
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