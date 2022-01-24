Видеомонтаж, видеопрезентации, фотообработка и цветокоррекция
Выполняю работы по видеомонтажу, а именно: работы с готовыми исходниками, подбор материала на стоках, поиск и наложение музыки без АП и звуковых эффектов, добавление переходов, наложение текста и заголовков с анимацией и без неё, цветокоррекция и другое.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Монтаж кадров с дрона, саунд дизайн46 просмотров
- Сведение звука и корректировка видеоряда43 просмотра
- Рекламный ролик отеля Holiday Inn39 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
год назад
Александр отличный исполнитель, можете смело обращаться. Монтирует видео качественно, необходимые правки выполняет быстро, всегда на связи.
Ответный отзыв
Заказчик, которого стоит ещё поискать) Чёткое ТЗ, быстрая обратная связь и просто хороший человек. Однозначно рекомендую!
$5
10 баллов
2 года назад
Александр быстро и качественно выполнил поставленные задачи. Его работой я доволен. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, ясно поставленные задачи, оперативный отклик в процессе работы, рекомендую.
$10
10 баллов
2 года назад
Все мои требования были учтены, исполнением осталась довольна. Иполнителя рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик и приятный как человек) Чётко поставлены всё задачи, рекомендую!