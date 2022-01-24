Видеомонтаж, видеопрезентации, фотообработка и цветокоррекция

Выполняю работы по видеомонтажу, а именно: работы с готовыми исходниками, подбор материала на стоках, поиск и наложение музыки без АП и звуковых эффектов, добавление переходов, наложение текста и заголовков с анимацией и без неё, цветокоррекция и другое.