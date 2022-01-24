Milliardov

Александр Панасенко Milliardov

 
26 летУкраина/Донецк
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Видеомонтаж, видеопрезентации, фотообработка и цветокоррекция

Выполняю работы по видеомонтажу, а именно: работы с готовыми исходниками, подбор материала на стоках, поиск и наложение музыки без АП и звуковых эффектов, добавление переходов, наложение текста и заголовков с анимацией и без неё, цветокоррекция и другое.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
starikovdk
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Необходимо смонтировать видеоролик из бесплатных стоковых видео
Александр отличный исполнитель, можете смело обращаться. Монтирует видео качественно, необходимые правки выполняет быстро, всегда на связи.
Заказчик, которого стоит ещё поискать) Чёткое ТЗ, быстрая обратная связь и просто хороший человек. Однозначно рекомендую!
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pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
день назад
$5
10 баллов
2 года назад
Отредактировать видео
Александр быстро и качественно выполнил поставленные задачи. Его работой я доволен. Всем рекомендую!
Хороший заказчик, ясно поставленные задачи, оперативный отклик в процессе работы, рекомендую.
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guest_16427117268562
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
2 года назад
Работа с готовым видеороликом
Все мои требования были учтены, исполнением осталась довольна. Иполнителя рекомендую!
Отличный заказчик и приятный как человек) Чётко поставлены всё задачи, рекомендую!
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