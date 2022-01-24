Работа с готовым видеороликом

ВидеомонтажЗавершен7 заявок830 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо скачать с сайта Алибаба видеоролик, если возможно - то удалить подписи из видеоролика, если нет - то наложить поверх нужный текст.  Необходимый формат готового видеоролика - mp4 (до 10 Гб)

2 года назад
guest_16427117268562
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Milliardov
26 летУкраина
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$10
2 дня
RUB
Все мои требования были учтены, исполнением осталась довольна. Иполнителя рекомендую!
Отличный заказчик и приятный как человек) Чётко поставлены всё задачи, рекомендую!