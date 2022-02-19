Сделать 10 видео для инстаграм mp4

ВидеомонтажЗавершен103 заявки1758 просмотров
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Необходимо сделать 10 простых видео для инстаграм.

Продолжительность 20-30 сек

Я предоставляю видео на 1-2 минуты, пишу на каких сек необходимо вырезать и какие надписи вставить, также вставить логотип.  

Каждого видео надо по 2шт, одно с музыкой второе без. 

2 года назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
nikdovaltsov
Никита 
22 годаБеларусь
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
2 года назад
$15
1 день
Никита отлично справился с поставленной задачей, обрезал видео, поменял звук а также вставил наш логотип в нужные места в видео, все согласно ТЗ и очень быстро за 1 день! Рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя!
Елена очень грамотный заказчик, с удовольствием поработал бы с ней ещё! Рекомендую к сотрудничеству!