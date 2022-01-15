Требуется актер (мужчина) для записи видео на тему интернет-бизнеса

Здравствуйте. Есть 2 видео. Одно на 3 часа, второе на 3,5 часа. Задача разрезать их на 15 уроков по плану, который написан ниже. Важный момент: Звук в файле ВИДЕО1 надо по громкости повысить (или понизить) до уровня громкости звука ...