Видеомонтаж

ВидеомонтажЗакрыт56 заявок1314 просмотров
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Монтаж видео для YouTube канала игровой тематики. 

Есть озвучка под видеоряд (Sony Vegas). 

Нужно обрезать пустые места в озвучке (под определенный момент в видео).  Также, добавить подходящую фоновую музыку (без авторских прав). Длительность видео (после монтажа) 15-30мин. 

2 года назад
wof1337_h
25 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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