Монтаж видео

ВидеомонтажЗакрыт14 заявок692 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Я - Зарифа, врач, веду свой YouTube канал на английском.

https://www.youtube.com/c/DoctorZarifa

Первичный монтаж делаю сама. Вам нужно будет делать b-rolls, фото и видео поверх моей говорящей головы, чтобы видео смотрелось органично и интересно. Я пришлю текст видео, чтобы вам было проще монтировать.

Буду рада сотрудничеству!

2 года назад
guest_16419866081348
2 года в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Монтаж видео для youtube

    Мы ищем специалиста, который будет на регулярной основе монтировать видео. Формат видео: ведущий в "прямом эфире" комментирует впервые уведенное видео или картинку. Необходимо смонтировать видео, включив туда реакцию ведущего, комментируемый материал, доп эффекты (мемы, реакции ...

    Видеомонтаж35 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Монтаж видео для онлайн курса немецкого

    Здравствуйте!  Я ищу человека, который помог бы мне с монтажом учебных роликов для онлайн курса. Я преподаватель немецкого и начинающий креативный блогер со вкусом: для меня очень важен визуал и классная подача материала. Хотелось бы найти человека ...

    Видеомонтаж30 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вырезать несколько фрагментов из фильмов и видео

    Нужно вырезать несколько фрагментов из фильмов "Круэлла", сериала "И просто так", видео на YouTube и концерта Chao 2021. Видео нужно прислать каждое отдельно, всего - 8 фрагментов. Срок: до 12:00 12-го января.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Моушн-дизайн видео ролика

    Задача сделать рекламный ролик мобильного приложения. Навыки по дизайну, моушн дизайну, 2D и 3D графики. Пример видео: https://drive.google.com/file/d/1jMtRn0ScicynmGNDDBnKY1h-ibQgTahc/view?usp=sharing  Для задания нужна креативность, смекалка и оперативность.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Заставка, концовка и серия переходов под бренд

    Добрый день! Требуется в After Effects или подобном софте создать заставку, концовку (или несколько вариантов) и серию переходов для канала о рыбалке. Я вижу это так: лого нужно перевести в 3D скреативить с ним варианты ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    2 года назад