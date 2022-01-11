Монтаж видео

Мы ищем специалиста, который будет на регулярной основе монтировать видео. Формат видео: ведущий в "прямом эфире" комментирует впервые уведенное видео или картинку. Необходимо смонтировать видео, включив туда реакцию ведущего, комментируемый материал, доп эффекты (мемы, реакции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я - Зарифа, врач, веду свой YouTube канал на английском.
https://www.youtube.com/c/DoctorZarifa
Первичный монтаж делаю сама. Вам нужно будет делать b-rolls, фото и видео поверх моей говорящей головы, чтобы видео смотрелось органично и интересно. Я пришлю текст видео, чтобы вам было проще монтировать.
Буду рада сотрудничеству!
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