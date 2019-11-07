Создание анимационных роликов. Можно под ключ - с написанием текста и профессиональной озвучкой. Разумные цены, короткие сроки.
Имею образование режиссера ТВ и Кино, а так же опыт работы на ТВ.
Внимательно отношусь к пожеланиям заказчика. Работу выполняю быстро, но качественно.
Есть возможность работы под ключ. От вас требуется только идея ролика, а текст и озвучку сделают профессионалы. После каждого этапа работы проходит утверждение с заказчиком.
Для связи использую:
Telegram
Skype
Viber
(Для получения контактов пишите в личку)
Способы оплаты:
Яндекс Деньги
WebMoney
Visa
Примерная стоимость работы - 7$/ч
Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
5 лет назад
Иван прекрасно справился с заданием, несмотря на мой перфикционизм.) Однозначно еще не раз обращусь. Большое спасибо за работу!
Ответный отзыв
Порядочный и адекватный заказчик. Работал без предоплаты на свой страх и риск и в итоге выплату получил без проблем.