Flintorama

Иван Flintorama

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Создание анимационных роликов. Можно под ключ - с написанием текста и профессиональной озвучкой. Разумные цены, короткие сроки.

Имею образование режиссера ТВ и Кино, а так же опыт работы на ТВ. 

Внимательно отношусь к пожеланиям заказчика. Работу выполняю быстро, но качественно. 

Есть возможность работы под ключ. От вас требуется только идея ролика, а текст и озвучку сделают профессионалы. После каждого этапа работы проходит утверждение с заказчиком. 

Для связи использую:

Telegram

Skype

Viber

(Для получения контактов пишите в личку)

Способы оплаты:

Яндекс Деньги

WebMoney

Visa

Примерная стоимость работы - 7$/ч

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_15705554147612
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик для компании
Иван прекрасно справился с заданием, несмотря на мой перфикционизм.) Однозначно еще не раз обращусь. Большое спасибо за работу!
Порядочный и адекватный заказчик. Работал без предоплаты на свой страх и риск и в итоге выплату получил без проблем.
Ответный отзыв