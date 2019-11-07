Создание анимационных роликов. Можно под ключ - с написанием текста и профессиональной озвучкой. Разумные цены, короткие сроки.

Имею образование режиссера ТВ и Кино, а так же опыт работы на ТВ.

Внимательно отношусь к пожеланиям заказчика. Работу выполняю быстро, но качественно.

Есть возможность работы под ключ. От вас требуется только идея ролика, а текст и озвучку сделают профессионалы. После каждого этапа работы проходит утверждение с заказчиком.

Для связи использую:

Telegram

Skype

Viber

(Для получения контактов пишите в личку)

Способы оплаты:

Яндекс Деньги

WebMoney

Visa

Примерная стоимость работы - 7$/ч