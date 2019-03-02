Нужен хорошо поставленный голос на озвучку

Нужно записать видео отзыв длиной 7-20 сек по услуге. Мужчины. Оставляйте свои контакты
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Голос может быть как мужским, так и женским.
Указывайте стоимость начитки за 1500 знаков с пробелами.
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