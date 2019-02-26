Озвучка ролика по тексту

ОзвучиваниеЗакрытнет заявок117 просмотров
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Необходимо на фоне ролика прочитать текстб, ролик продолжительностью в 2-3 минуты, текст заготовку вам передадим, сколько будет стойть подобное ?

5 лет назад
jhihanlo
Ло 
36 летКитай
5 лет в сервисе
Был
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