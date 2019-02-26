Озвучка и перевод видео

Добрый день сориентируйте по срокам и стоимости работы, работы будет вестись с этим видео: https://www.youtube.com/watch?v=mKw54d6K2zc

скажите если разделить на задачи сколько что стоить будет?

1)Перевод видео в текст на английский язык (транскрибация)

2)Перевод видео на английский с озвучкой дубляжем видео