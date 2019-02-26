Разработка видео-инструкций

Нужно озвучить текст голосом Путина. Примерно на 1 минуту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима разработка 30 видео-инструкций с озвучкой , по типу https://www.youtube.com/watch?v=dAfu_Hll_Z0
От вас потребуется: отличные голос и дикция, базовые навыки монтажа, нормальный микрофон для записи.
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