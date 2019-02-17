Озвучить стихотворение , для рекламного ролика на радио

Красиво озвучить рекламный текст для радио в форме стихотворения , двумя мужскими голосами

Привет, дружище! Ты куда?«В супермаркет, как всегда!Жена сказала: «Едь в Универсальный! За качеством контроль там доскональный! Там своя выпечка, салаты, И продавцы все дружелюбные ребята! Если к ним отправишься,Точно не отравишься!))»Да ну? А мы по сетевым гоняем,Когда один приестся, то мы его меняем.«Ну, ребята, вы даете, Совсем себя не бережете)Универсальному уже лет 25,Ассортимента не отнять! Он гремит на весь Зубцов!Туда прут со всех концов»Хмм.. А можно я с тобой!Давай заедем за женой?))

Ждем вас по адресу. Город Зубцов ул. Победы 14а! С 8 до 22