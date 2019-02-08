Озвучить приветствие на автоответчик

Добрый день!

Необходимо озвучить приятным голосом небольшой текст для записи на автоответчик:

Уважаемый абонент, в настоящий момент все диспетчеры заняты. Вам необходимо четко обозначить свою проблему после звукового сигнала. После этого, в течение 10 минут, свободный диспетчер свяжется с вами для уточнения деталей заявки.

Примеры работ желательны.