Требуются испаноговорящие (и не только) дикторы для озвучки видео

ОзвучиваниеЗакрыт7 заявок165 просмотров
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*Если вы говорите и на других языках (кроме EN), то вашу кандидатуру также могут рассмотреть, напишите об этом подробнее в заявке*

Добрый день, ищу испаноговорящего диктора (женщину/мужчину) для перевода и озвучки русскоязычного видео. 

На выходе необходим готовый файл, который нужно будет просто наложить на видеоряд, то есть весь процесс монтажа аудио ложится на плечи исполнителя. Прошу в ответе сразу прислать пример вашей озвучки и стоимость.

5 лет назад
Crycade
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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