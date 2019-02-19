Требуются испаноговорящие (и не только) дикторы для озвучки видео

*Если вы говорите и на других языках (кроме EN), то вашу кандидатуру также могут рассмотреть, напишите об этом подробнее в заявке*

Добрый день, ищу испаноговорящего диктора (женщину/мужчину) для перевода и озвучки русскоязычного видео.

На выходе необходим готовый файл, который нужно будет просто наложить на видеоряд, то есть весь процесс монтажа аудио ложится на плечи исполнителя. Прошу в ответе сразу прислать пример вашей озвучки и стоимость.