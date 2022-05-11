Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Матвей Криковин
Crycade
Crycade
26 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Русскоязычный и англоязычный диктор
Я против войны в Украине!
Портфолио
Все категории
RU озвучка для канала Football Live
133 просмотра
EN озвучка для канала Познаватель
197 просмотров
EN озвучка для канала TopHype
453 просмотра
EN озвучка для канала Профессор Гуглов
176 просмотров
Фрилансер
Заказчик
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
4
Свернуть сайдбар