Короткая речь для автоответчика на немецком

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок164 просмотра
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Требуется приветствие для автоответчика на немецком (и на шведском). Текст примерный, важен смысл. 

Здравствуйте. Вы позвонили в магазин SchablonenReich.de. Обслуживание по телефону только на английском языке. Но вы можете написать по почте на немецком. Ждите ответа или пишите через сайт www.schablonenreich.de

5 лет назад
guest_15510959350324
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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