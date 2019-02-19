Срочно нужно прочитать несколько фраз голосом Путина для презентации

*Если вы говорите и на других языках (кроме EN), то вашу кандидатуру также могут рассмотреть, напишите об этом подробнее в заявке* Добрый день, ищу испаноговорящего диктора (женщину/мужчину) для перевода и озвучки русскоязычного видео. На выходе необходим готовый ...