Срочно нужно прочитать несколько фраз голосом Путина для презентации

ОзвучиваниеЗакрыт3 заявки205 просмотров
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Я спокоен за будущее нашей страны. Ведь подрастающее поколение в надежных руках.

По итогам докладов спецагента приказываю:

1. Разработать и внедрить проект повышения материального состояния работников дошкольного образования.

2. Наградить спецагента за проделанную работу повышением его квалификационной категории.

5 лет назад
guest_15511796731814
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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