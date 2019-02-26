Перевод и озвучка видео

ОзвучиваниеЗакрыт3 заявки340 просмотров
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Добрый день сориентируйте по срокам и стоимости работы, работы будет вестись с этим видео: https://www.youtube.com/watch?v=mKw54d6K2zc

скажите если разделить на задачи сколько что стоить будет?

1)Перевод видео в текст на английский язык (транскрибация)

2)Перевод видео на английский с озвучкой дубляжем видео

5 лет назад
ivanovib88
35 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад