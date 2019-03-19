Закадровый голос к видео

Здравствуйте. Нужно озвучить закадровым голосом текст короткого ролика, длительность до 59 секунд. Коротко про текст: Мужской, уверенный, приоткрывающий тайну происходящего. История спеца ВМС США морского котика, оказавшегося в непростой ситуации совместно со своей группой. Первый ролик из серии. Озвучки две, на русском и на английском. Вначале интересует русский, если сможете озвучить и на английском буду рад вдвойне. Оплата по договорённости.