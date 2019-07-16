OstDream

Сергей OstDream

 
44 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Работать не для того чтоб уработаться, а для того чтоб получить удовольствие от процесса - сделав всё качественно и потом отдохнуть)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание текста на заданную художественную тему

    Требуется автор для написания художественных текстов на заданные темы. Каждая ситуация должна быть описана в 20 страницах, с акцентом на креативность и нестандартный подход. Копирование текста из интернета недопустимо. Возможность длительного сотрудничества.

    Написание текстов
    Сценарии26 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Установить программу электронной записи клиентов

    Требуется установить программу для записи клиентов на приём с отображением ФИО, времени записи и номера телефона. Необходим доступ для админа и мастера, возможность корректировки данных. Предпочтение фрилансерам с хорошими отзывами и длительным опытом. Главное - стабильная работа и лёгкий доступ для разрешённых пользователей.

    Установка программного обеспечения
    Мобильные приложения3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нарисовать рисунок, 13 картинок формат А4 или А5

    Требуется нарисовать 13 картинок формата А4 или А5. Возможен ручной или электронный вариант. Темы будут высланы поэтапно, первая картинка для понимания подхода. Все работы становятся собственностью заказчика, оплата производится по завершении. Сроки и стоимость обговариваются исходя из детализации и варианта исполнения.

    Иллюстрации и Рисунки32 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Провести корректировку действующего сайта

    Необходимо провести корректировку действующего интернет-магазина в соответствии с тех заданием. Задача включает добавление активных ссылок, обновление информации, замену нескольких фото и оформление, а также добавление сканов документов сотрудников. Срок выполнения — 1-2 дня. Укажите стоимость и срок готовности.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Озвучить стих на Армянский языке

    Необходимо озвучить стих на армянском языке с эмоциональной передачей. Поделитесь примерами вашего голоса или запишите несколько фраз для оценки тембра. Стих продолжительностью до минуты, укажите стоимость озвучки.

    Озвучивание3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать фотошоп обработку 50 фото, отобрать из 260

    Требуется отобрать и обработать 50 фотографий из 260 с формата Sony ARW. Необходимо выполнить ретушь, без иконок и водяных знаков. Использование фотошопа или лайтрума допускается. Ожидается высокая скорость выполнения, качественный результат и приемлемая цена.

    Обработка фотографий59 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать план схему движения в электронном виде для печати

    Здравствуйте. Необходимо нарисовать план схему движения людей в помещении три комнаты и коридор для внутреннего пользования. Набросок от руки есть. На рисунке должно быть несколько цветовых линий, зелёная жёлтая. Схема в электронном виде для редактирования ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить одну главу книги

    Озвучить одну главу книги без музыкального сопровождения. Длительность текстовой версии при среднем прочтении 15-18 минут. Просьба в отклике указывать желаемую стоимость, срок готовности и желателен образец голоса. В дальнейшем планируется озвучивание всех 13 глав книги

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать 3D модель крестика для крещения

    Создать 3D модель крестика для крещения по указанным параметрам, чтоб потом было возможно создание литьевой формы и изготовление его из металла. Просьба в отклике на заявку указывать стоимость и срок готовности. Всем заранее Спасибо

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать визитку для проекта реальных живых приключений, реальных игр

    Здравствуйте. Решил дать старт новым живым приключениям с реальными встречами, креативными призами, денежными вознаграждениями, кладами, тренингами от приглашённых профессионалов из различных сфер жизни и просто весёлому движению, которое в планах должно перейти в движение сформировав ...

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Озвучить два коротких отрывка стиха, женский голос

    Здравствуйте. Хотелось бы найти женский голос для озвучивания двух отрывков, общая продолжительность примерно 55-70 секунд текста. Рассматривается только женский голос. Пожелание, хорошая подача, чистая запись и просьба сразу указывать желаемую стоимость, это можно сделать ответив ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Озвучить видео историю одного дня закадровым голосом

    Здравствуйте! Исполнитель найден. Спасибо Всем за участие Озвучивание закадровым голосом домашнего видео. История состоит из двух частей, первая на одну минуту, вторая текст примерно на 15 минут Пожелания к ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Озвучить пробный текст. Поиск закадрового голоса для рассказа

    Добрый день. Хотелось бы найти закадровый голос, который смог трогательно передать эмоции одного дня, видео для домашнего просмотра на 10 - 15 минут, текст ещё в работе. В личку или в заявке указать стоимость за ...

    Озвучивание53 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Озвучить историю одного дня в виде сказки

    Всем привет. Ищу закадровый голос к видео, чтоб Озвучить историю одного дня в виде сказки. Направление шуточное, с возможностью импровизацией по тексту.    Коротко про текст для понимания объёма. Длительность видео примерно 6-8 минут, слова ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Озвучка. Закадровый женский голос

    Добрый день. Хотелось бы найти девушку для закадрового голоса к ролику про день, который ждут девочки) В моей фантазии, это трогательный голос, с нотками волнения, примерно 17-25 летнего возраста)) (Но это не точно....) )) ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Закадровый голос к видео

    Здравствуйте. Нужно озвучить закадровым голосом текст короткого ролика, длительность до 59 секунд. Коротко про текст: Мужской, уверенный, приоткрывающий тайну происходящего. История  спеца ВМС США морского котика, оказавшегося в непростой ситуации совместно со своей группой.  Первый ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Озвучка текста, короткого стиха, женский голос

    Добрый день. Необходимо озвучить короткий стих, длительность звучание до одной минуты. Стих с эмоциональными повышениями и спадами, это мысли матери о дочери. Стих сырой, написан на скорую руку, возможны корректировки. Нужен чистый качественно записанный голос ...

    Озвучивание16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Логотип для видео и фото

    Добрый день. Нужен логотип для видео и фото, который можно было бы разместить в начале видео ролика или конце и как узнаваемую подпись работ выполненные мной, а так же визитках и.т.д. Так же рассмотрю вариант заставки ...

    Логотипы и Знаки29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

Jessle
Олеся 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
1 отзыв
$11
9 баллов
4 года назад
Озвучить одну главу книги
Заказчик, которому можно доверять. Отвечает вовремя, говорит по сути.
Спасибо большое за качество, быстрый срок, исполнительность и подход к заданию!
Ответный отзыв
mary__naz
Мария 
23 года
5 лет в сервисе
Была
год назад
$7
10 баллов
5 лет назад
Озвучить два коротких отрывка стиха, женский голос
Четко поставленная задача и оперативность. Спасибо большое Вам за заказ!
Спасибо большое за внимательное отношение к заданию, качественный звук и красивый голос!
Ответный отзыв
Celtick
57 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
5 лет назад
Озвучить видео историю одного дня закадровым голосом
Подтверждаю обязательность и порядочность заказчика!!!
Спасибо Вам за быструю, качественную и отличную работу! Рад что смог с Вами реализовать задуманное в реальность! Рекомендую и советую!
Ответный отзыв
SavinStudio
Илья 
31 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Озвучить историю одного дня в виде сказки
Прекрасный заказчик, четкое и грамотное ТЗ, постоянная обратная связь, с оплатой никаких проблем. Рекомендую к сотрудничеству, спасибо!
Быстрый, качественный и креативный подход! Спасибо за сотрудничество, рекомендую!
Ответный отзыв
yulets1908
27 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Озвучка. Закадровый женский голос
Отличный заказ, было приятно поработать, спасибо!
Замечательный подход к заданию! Отличное стремление, лояльность и позитивный настрой к выполнению! Спасибо)
Ответный отзыв
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