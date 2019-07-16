Требуется автор для написания художественных текстов на заданные темы. Каждая ситуация должна быть описана в 20 страницах, с акцентом на креативность и нестандартный подход. Копирование текста из интернета недопустимо. Возможность длительного сотрудничества.
- Сценарии26 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется установить программу для записи клиентов на приём с отображением ФИО, времени записи и номера телефона. Необходим доступ для админа и мастера, возможность корректировки данных. Предпочтение фрилансерам с хорошими отзывами и длительным опытом. Главное - стабильная работа и лёгкий доступ для разрешённых пользователей.Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется нарисовать 13 картинок формата А4 или А5. Возможен ручной или электронный вариант. Темы будут высланы поэтапно, первая картинка для понимания подхода. Все работы становятся собственностью заказчика, оплата производится по завершении. Сроки и стоимость обговариваются исходя из детализации и варианта исполнения.Иллюстрации и Рисунки32 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо провести корректировку действующего интернет-магазина в соответствии с тех заданием. Задача включает добавление активных ссылок, обновление информации, замену нескольких фото и оформление, а также добавление сканов документов сотрудников. Срок выполнения — 1-2 дня. Укажите стоимость и срок готовности.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо озвучить стих на армянском языке с эмоциональной передачей. Поделитесь примерами вашего голоса или запишите несколько фраз для оценки тембра. Стих продолжительностью до минуты, укажите стоимость озвучки.Озвучивание3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется отобрать и обработать 50 фотографий из 260 с формата Sony ARW. Необходимо выполнить ретушь, без иконок и водяных знаков. Использование фотошопа или лайтрума допускается. Ожидается высокая скорость выполнения, качественный результат и приемлемая цена.Обработка фотографий59 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Необходимо нарисовать план схему движения людей в помещении три комнаты и коридор для внутреннего пользования. Набросок от руки есть. На рисунке должно быть несколько цветовых линий, зелёная жёлтая. Схема в электронном виде для редактирования ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 года назад
Озвучить одну главу книги без музыкального сопровождения. Длительность текстовой версии при среднем прочтении 15-18 минут. Просьба в отклике указывать желаемую стоимость, срок готовности и желателен образец голоса. В дальнейшем планируется озвучивание всех 13 глав книгиЗавершен4 года назад
Создать 3D модель крестика для крещения по указанным параметрам, чтоб потом было возможно создание литьевой формы и изготовление его из металла. Просьба в отклике на заявку указывать стоимость и срок готовности. Всем заранее Спасибо3D-графика15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Решил дать старт новым живым приключениям с реальными встречами, креативными призами, денежными вознаграждениями, кладами, тренингами от приглашённых профессионалов из различных сфер жизни и просто весёлому движению, которое в планах должно перейти в движение сформировав ...Дизайн продукции13 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Хотелось бы найти женский голос для озвучивания двух отрывков, общая продолжительность примерно 55-70 секунд текста. Рассматривается только женский голос. Пожелание, хорошая подача, чистая запись и просьба сразу указывать желаемую стоимость, это можно сделать ответив ...Завершен5 лет назад
Здравствуйте! Исполнитель найден. Спасибо Всем за участие Озвучивание закадровым голосом домашнего видео. История состоит из двух частей, первая на одну минуту, вторая текст примерно на 15 минут Пожелания к ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Хотелось бы найти закадровый голос, который смог трогательно передать эмоции одного дня, видео для домашнего просмотра на 10 - 15 минут, текст ещё в работе. В личку или в заявке указать стоимость за ...Озвучивание53 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем привет. Ищу закадровый голос к видео, чтоб Озвучить историю одного дня в виде сказки. Направление шуточное, с возможностью импровизацией по тексту. Коротко про текст для понимания объёма. Длительность видео примерно 6-8 минут, слова ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Хотелось бы найти девушку для закадрового голоса к ролику про день, который ждут девочки) В моей фантазии, это трогательный голос, с нотками волнения, примерно 17-25 летнего возраста)) (Но это не точно....) )) ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно озвучить закадровым голосом текст короткого ролика, длительность до 59 секунд. Коротко про текст: Мужской, уверенный, приоткрывающий тайну происходящего. История спеца ВМС США морского котика, оказавшегося в непростой ситуации совместно со своей группой. Первый ...Завершен6 лет назад
Добрый день. Необходимо озвучить короткий стих, длительность звучание до одной минуты. Стих с эмоциональными повышениями и спадами, это мысли матери о дочери. Стих сырой, написан на скорую руку, возможны корректировки. Нужен чистый качественно записанный голос ...Озвучивание16 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Нужен логотип для видео и фото, который можно было бы разместить в начале видео ролика или конце и как узнаваемую подпись работ выполненные мной, а так же визитках и.т.д. Так же рассмотрю вариант заставки ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт7 лет назад