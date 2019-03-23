Озвучка. Закадровый женский голос

Добрый день. Хотелось бы найти девушку для закадрового голоса к ролику про день, который ждут девочки) В моей фантазии, это трогательный голос, с нотками волнения, примерно 17-25 летнего возраста)) (Но это не точно....) ))

Про сам текст: - посыл мысли направленный к мужчине, с воспоминаниями из детства. Продолжительность до ОДНОЙ минуты

Я решил отредактировать задание и прикрепить текст. Любой по своему желанию может попробовать свои силы. Текст может быть изменён или дополнен. Хотелось бы найти такую словесную подачу красок, которая будет по искренне интересной. Вы в праве наложить шумы или другую защиту вашего личного интереса, только одна просьба - без музыки! После выбора исполнителя, я закрою проект. Спасибо за Ваши предложения!

ТЕКСТ

Знаешь, когда я была маленькой девочкой и тайком приходила к маме в комнату чтоб залезть в шкаф, где висело её свадебное платье, я с восторгом смотрела на него, представляя когда буду взрослой, обязательно одену своё белоснежное платье и стану счастливой невестой - у которой сбылась мечта! У меня будет самый красивый замечательный муж на свете!