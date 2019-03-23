Озвучка. Закадровый женский голос

Нужно сделать видеоролик на несколько минут, в котором продемонстрировать и зачитать данную инструкцию https://traflinks.com/terms.html для клиентов, которые не любят читать:)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Хотелось бы найти девушку для закадрового голоса к ролику про день, который ждут девочки) В моей фантазии, это трогательный голос, с нотками волнения, примерно 17-25 летнего возраста)) (Но это не точно....) ))
Про сам текст: - посыл мысли направленный к мужчине, с воспоминаниями из детства. Продолжительность до ОДНОЙ минуты
Я решил отредактировать задание и прикрепить текст. Любой по своему желанию может попробовать свои силы. Текст может быть изменён или дополнен. Хотелось бы найти такую словесную подачу красок, которая будет по искренне интересной. Вы в праве наложить шумы или другую защиту вашего личного интереса, только одна просьба - без музыки! После выбора исполнителя, я закрою проект. Спасибо за Ваши предложения!
ТЕКСТ
Знаешь, когда я была маленькой девочкой и тайком приходила к маме в комнату чтоб залезть в шкаф, где висело её свадебное платье, я с восторгом смотрела на него, представляя когда буду взрослой, обязательно одену своё белоснежное платье и стану счастливой невестой - у которой сбылась мечта! У меня будет самый красивый замечательный муж на свете!
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