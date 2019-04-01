Озвучить анимационные ролики

Ищем подрядчика на озвучивание более 200-х сот анимационных роликов от 2-х до 5-ти минут. Голоса: 1. Диктор мужской, уверенный четкий. 2. Женский игровой "не приятный" 3. Мужской игровой "не приятный" 4. Уверенный мужской располагающий. 5. Мужской "тролящий" игровой ценичный. Ролики будут производится с темпом 1-2 в 3-5 дней. Понимаю, что не совсем информативно. Подробности при переписке. Круто было бы отдать в одни руки все голоса. (имею ввиду не один меняющийся голос, а несколько людей у одного подрядчика) Надеюсь, это возможно.