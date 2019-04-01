Озвучить анимационные ролики

ОзвучиваниеЗавершен51 заявка740 просмотров
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Ищем подрядчика на озвучивание более 200-х сот анимационных роликов от 2-х до 5-ти минут.  Голоса: 1. Диктор мужской, уверенный четкий. 2. Женский игровой "не приятный" 3. Мужской игровой "не приятный" 4. Уверенный мужской располагающий. 5. Мужской "тролящий" игровой ценичный. Ролики будут производится с темпом 1-2 в 3-5 дней. Понимаю, что не совсем информативно. Подробности при переписке. Круто было бы отдать в одни руки все голоса. (имею ввиду не один меняющийся голос, а несколько людей у одного подрядчика) Надеюсь, это возможно.

5 лет назад
Miron1073
50 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mcrooff
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад
5 лет назад
$50
2 дня
Быстро, четко! Остались довольны сотрудничеством. Спасибо!
Очень хороший заказчик! оплата своевременная! Четко поставленное ТЗ. Всегда на связи! Спасибо за сотрудничество!
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