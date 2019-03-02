Озвучить, записать песню Синяя птица -Машина времени, с нашим текстом

Озвучить песню , желательно максимально приближенно , а лучше один в один как у группы Машина времени- песня "птица удачи"!!! Только текст естественно наш- который ниже...

Выберем того, кто не постесняется и не пожалеет прислать нам маленький отрывок , что бы мы могли услышать ее в вашем исполнении . Ну, а теперь сам текст:Это точно стоит послушать,Чтоб все знали, как поступить:Если вам захотелось кушать,Или нужно чего купить,Станет ясно вам моментально –Все дороги ведут сюда, В супермаркет «Универсальный»,Где вам искренне рады всегда!Мы на рынке уж четверть века,В нашем деле мы мастера:Всё, что надобно человеку,Продается здесь на ура.Мы смелы и принципиальны,Мы идее верны своей: Супермаркет «Универсальный» – Выбор больше, цена честней! Не боимся мы конкурентов, Как бы ни был их нрав суров: Ведь у них – ни ассортиментов, Ни талантливых поваров!В общем, делаем мы реальноВсех ритейлеров вновь и вновь…Супермаркет «Универсальный» –Всё, что нужно вам, плюс любовь!Стали мы как семья большая,И кто знает нас, тот привыкНаслаждаться едой, вкушая С нашим хлебушком наш шашлык!А теперь наш призыв финальный:Поспешите, в конце концов,В супермаркет «Универсальный» – Покупает здесь весь Зубцов!