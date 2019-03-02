Нужна аудиозапись

Здравствуйте. Нужно озвучить закадровым голосом текст короткого ролика, длительность до 59 секунд. Коротко про текст: Мужской, уверенный, приоткрывающий тайну происходящего. История спеца ВМС США морского котика, оказавшегося в непростой ситуации совместно со своей группой. Первый ...
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Нужна аудиозапимь с фразой "Привет" в mp3
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