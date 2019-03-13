Нужна аудиозапимь с фразой "Привет" в mp3
Озвучание дикторским голосом фильма по сельскому хозяйству.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Прикрепляю doc файл с текстом. Прошу учесть, что сельское хозяйство является достаточно консервативной отраслью и хотелось бы взрослый, солидный и убедительный голос. Мои контакты есть в личке. Понимаю, что текст сложный, насыщенный специфическими терминами и оборотами. Постарался поставить ударения во всех сомнительных местах. Просмотрите текст, напишите вашу цену.
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