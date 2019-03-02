Ищу мужской голос, английский без акцента

ОзвучиваниеЗакрыт6 заявок203 просмотра
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Ищу максимально похожий на этот

с 14 секунды https://dropmefiles.com/jEhIW

Два задания:

1. Перевести мое аудио в текст (другая запись полторы минуты)

2. Проговорить данный текст под темп видео которое скину тоже и естественно запись

5 лет назад
carel
34 годаШвейцария
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Galacticstudio
Дмитрий 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$60
1 день
Проект должен был закончить 10 дней назад. Принял оплату и слился. 89261521757 5312360600946644
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