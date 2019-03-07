Нужно озвучить текст мужским и женским голосом. В текстах 334 и 313 слов соответственно (А4 формат шрифт 14).

Текст представляет из себя 7 абзацев, каждый из которых - отзыв зрителя на кинофильм. На выходе нужно 7 аудиофайлов.

Желательно, но не обязательно, чтобы каждый файл был окрашен эмоционально, в зависимости от текста отзыва.

Файлы будут использоваться в викторине.