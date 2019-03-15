Запись голосового телефонного приветствия.

ОзвучиваниеЗавершен17 заявок259 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется студийная постановочная запись для голосового телефонного приветствия.

Мужской голос. 10 предложений.

Требование: Бархатный мужской взрослый тембр с мажорным акцентом.

Оставляете ориентировочную стоимость и пример голоса.

Спасибо.

5 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
petrvoice
Петр 
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
5 лет назад
$10
2 дня
Петр выполнил работу по озвучке телефонного приветствия очень быстро и на высоком профессиональном уровне! Все очень понравилось. Благодарим за работу.
Работать с Андреем было очень легко и приятно. Точно поставленная задача, оперативность, быстрая оплата. Всем рекомендую!