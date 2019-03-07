Перевести с русского и красиво озвучить(муж) на эстонском и литовском

Необходимо перевести тексты "виртуального ведущего" (закадровый диктор, закулисный голос) концерта с русского на эстонский и литовский язык. Красиво актерски озвучить (мужской голос). Тексты в прикрепленном файле выделенные желтым - в духе конферансье, выделенные голубым - перевод песен - более эмоционально, в зависимости от смысла текста.

Могу отправить аудио файлы как референс, того, что нужно в итоге.

Спасибо!