insiderman

Требуется завернуть мобильную версию сайта в приложение на iOS и опубликовать в AppStore. Аккаунт в AppStore есть. Публикуйте пжл опыт работ, стоимость и скайп.
- Мобильные приложения5 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, Требуется разработать дизайн писем для ювелирного интернет магазина. Письма: - Новый заказ - Не дозвонились - Заказ оплачен - Заказ передан в службу доставки - Заказ прибыл в пункт выдачи - Просьба забрать заказ - Заказ доставлен - Заказ отменен - Хочу в подарок Есть готовый ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый вечер, Требуется разработать дизайн макет для сервиса online мониторинга UFIN.online ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1JGZkEUkKnEriaG997rp_DSQDspRtqgPzw6WSWsYOdHM/edit?usp=sharing Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость и сроки выполнения. И скайп для связи. Спасибо.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется студийная постановочная запись для голосового телефонного приветствия. Мужской голос. 10 предложений. Требование: Бархатный мужской взрослый тембр с мажорным акцентом. Оставляете ориентировочную стоимость и пример голоса. Спасибо.Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день, Есть готовый модуль по синхронизации ModX и Мой Склад по API [url=https://modstore.pro/packages/import-and-export/syncmoysklad]https://modstore.pro/packages/import-and-export/syncmoysklad [/url]API моего склада [url=https://dev.moysklad.ru/]https://dev.moysklad.ru/[/url] Необходимо его доработать на предмет синхронизации заказов. Требуется: - создание заказов из МодХ в Мойсклад. - редактирование заказов в обе стороны. - изменение статуса заказа в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, Требуется верстка для интернет магазина. [b]Требования:[/b] 1. Под сетку bootstrap-4 2. Использование flex 3. Иконки в SVG (дизайн в отдельном файле) 4. Валидная и кроссбраузерная верстка. 5. Респонсив, адаптив (есть дизайн всего адаптива) 6. Микроразметка Shema.org (хлебные крошки, карточка товара, страница ...Завершен5 лет назад
Добрый день, Требуется редизайн ювелирного интернет-магазина. Первый этап: Главная страница, Страница каталога, Карточка товара, Страница Самовывоза, Страница Доставки, Внутренняя контентная страница, Корзина и оформление заказа. Второй этап: Мобильная версия этих страниц. Быстро и качественно. Есть ТЗ с мокапами. От вас - ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт5 лет назад
Задача, подключить электронную коммерцию к MODX + ms2. От вас возможно ТЗ для разработчика: куда какой код требуется вставить, и какие настройки сделать в Аналитике. Оставляйте стоимость работ и скайп. Спасибо.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется кроссбраузерная, валидная и адаптивная верстка двух разделов сайта Самовывоз и Доставка. Основа-верстка есть (шапка, подвал и тд.) Требуется отверстать контентную часть по дизайну (в наличии). И реализовать адаптив (дизайна нет) http://joxi.ru/LmGeLQqueO8JDA http://joxi.ru/xAeDnlNhp41gy2 Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость , ...Завершен6 лет назад
Добрый день, На рабочем сайте есть проблемы с версткой для мобильных устройств. В том числе на Android (Телефоны + планшеты). Требуется внести необходимые корректировки в верстку совместно с разрабочиком.HTML-верстка20 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день, Требуется натянуть дизайн на minishop2 на MODX. Установить несколько готовых модули и настроить. Настроить синхронизацию с МоимСкладом. Есть готовая верстка и ТЗ. Укажите примеры работы и скайп. Спасибо.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется редизайн контентной части разделов магазина, с проработкой юзабилити. Под десктом и мобильном. Разделы: - Страница самовывоз. Страница с картой и пунктами выдачи заказов (что сейчас http://joxi.ru/E2p1j5Wt9yv7GA) - Страница корзины. Блок выбора пункта выдачи заказов. (что сейчас http://joxi.ru/V2VLNkRuxDBdqr) Задача: понятное ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется редизайн карточки продукта в ювелирном магазине. Стиль дизайн остается прежний. требуется переформатировать карточку продукта. Добавить новые блоки. какие то убрать. Проработать юзабилитиДизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется дизайн для интернет магазина электроники. Необходимы следующие страницы: - Главная - Список товаров - Карточка товара Есть мокапы, что, где и как должно быть. Плюс общий стиль магазина. Требуется отрисовать все в одной концепции, разработать и проработать элементы, шрифты, цвета. От ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Магазин ювелирный тематики. Требуются баннеры на главную страницу. 6 шт. (3 прямоугольных, 3 квадратных). В стиле магазина. Есть ТЗ. Есть необходимые фото (можем подготовить дополнительные). Нужен свободный дизайнер, со вкусом и стилем. От вас: примеры работ, ориентировочную стоимость, скайп. Спасибо.Баннеры1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется написать музыкальный трек для вставки в видео ролик на Ютуб. Длительность 2 минуты. Трек нужен в таком ритме https://music.yandex.ru/album/1268954/track/11712079 Трек должен быть уникальным для Ютуба. Просьба оставлять заявки кто имеет такой опыт, желание и время. Оставляйте стоимость работы и скайп ...Аудиомонтаж4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется сделать иллюстратор для создания картинок следующее содержание. - Измерение размера браслета. - Измерение размера цепочки на шею. - Измерение размера кольца. Каждый блок состоит из 2-х картинок. Замер ленты на запястье, браслете и пальце. И измерение этого размера ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется настроить модуль ЯМ для МОДХ. Необходимо: - Наладить выгрузку товаров в наличии и обновления товаров - настроить выгрузку описания и характеристик товара - настроить выгрузку фотографий - элемент перевести в значение «false». - сделать регулярный апдейт товаров в наличии ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется отверстать дизайн сайта и натянуть на WordPress. Снабдить внутренние и главную страницу контентом как на дизайне. 6 разделов сайта + главная Форма обратной связи Фото галереи. Пишите кто свободен, стоимость и скайп. Личку не читаю.Завершен7 лет назад
Требуется пере-настройка модуля синхронизации ModX с MoySklad. Есть ТЗ. Пишите кто свободен и имеет такой опыт.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад