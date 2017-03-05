insiderman

Андрей insiderman

 
43 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$520
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Требуется дизайн писем для интернет магазина

    Здравствуйте, Требуется разработать дизайн писем для ювелирного интернет магазина. Письма: - Новый заказ - Не дозвонились - Заказ оплачен - Заказ передан в службу доставки - Заказ прибыл в пункт выдачи - Просьба забрать заказ - Заказ доставлен - Заказ отменен - Хочу в подарок Есть готовый ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется дизайн для Сервиса GPS мониторинга

    Добрый вечер, Требуется разработать дизайн макет для сервиса online мониторинга UFIN.online ТЗ -https://docs.google.com/document/d/1JGZkEUkKnEriaG997rp_DSQDspRtqgPzw6WSWsYOdHM/edit?usp=sharing Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость и сроки выполнения. И скайп для связи. Спасибо.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Запись голосового телефонного приветствия.

    Требуется студийная постановочная запись для голосового телефонного приветствия. Мужской голос. 10 предложений. Требование: Бархатный мужской взрослый тембр с мажорным акцентом. Оставляете ориентировочную стоимость и пример голоса. Спасибо.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Доработка модуля для ModX по синхронизации с Моим Складом

    Добрый день, Есть готовый модуль по синхронизации ModX и Мой Склад по API [url=https://modstore.pro/packages/import-and-export/syncmoysklad]https://modstore.pro/packages/import-and-export/syncmoysklad [/url]API моего склада [url=https://dev.moysklad.ru/]https://dev.moysklad.ru/[/url] Необходимо его доработать на предмет синхронизации заказов. Требуется: - создание заказов из МодХ в Мойсклад. - редактирование заказов в обе стороны. - изменение статуса заказа в ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется верстка для интернет магазина

    Добрый день, Требуется верстка для интернет магазина.  [b]Требования:[/b] 1. Под сетку bootstrap-4 2. Использование flex 3. Иконки в SVG (дизайн в отдельном файле) 4. Валидная и кроссбраузерная верстка. 5. Респонсив, адаптив (есть дизайн всего адаптива) 6. Микроразметка Shema.org (хлебные крошки, карточка товара, страница ...

    BootstrapКарточки товаров
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Требуется редизайн интернет-магазина

    Добрый день, Требуется редизайн ювелирного интернет-магазина. Первый этап: Главная страница, Страница каталога, Карточка товара, Страница Самовывоза, Страница Доставки, Внутренняя контентная страница, Корзина и оформление заказа. Второй этап: Мобильная версия этих страниц. Быстро и качественно. Есть ТЗ с мокапами. От вас - ...

    Карточки товаровМокап
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Требуется специалист по Google Analytics

    Задача, подключить электронную коммерцию к MODX + ms2. От вас возможно ТЗ для разработчика: куда какой код требуется вставить, и какие настройки сделать в Аналитике. Оставляйте стоимость работ и скайп. Спасибо.

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется верстка

    Требуется кроссбраузерная, валидная и адаптивная верстка двух разделов сайта Самовывоз и Доставка. Основа-верстка есть (шапка, подвал и тд.) Требуется отверстать контентную часть по дизайну (в наличии). И реализовать адаптив (дизайна нет) http://joxi.ru/LmGeLQqueO8JDA http://joxi.ru/xAeDnlNhp41gy2 Оставляйте примеры работ, ориентировочную стоимость , ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется внести правки в верстку сайта

    Добрый день, На рабочем сайте есть проблемы с версткой для мобильных устройств. В том числе на Android (Телефоны + планшеты). Требуется внести необходимые корректировки в верстку совместно с разрабочиком.

    Верстка сайтаAndroidПравки в верстке
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется магазин на MODX

    Добрый день, Требуется натянуть дизайн на minishop2 на MODX. Установить несколько готовых модули и настроить. Настроить синхронизацию с МоимСкладом. Есть готовая верстка и ТЗ. Укажите примеры работы и скайп. Спасибо.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется редизайн с проработкой юзабилити разделов интернет магазина

    Требуется редизайн контентной части разделов магазина, с проработкой юзабилити. Под десктом и мобильном. Разделы: - Страница самовывоз. Страница с картой и пунктами выдачи заказов (что сейчас http://joxi.ru/E2p1j5Wt9yv7GA) - Страница корзины. Блок выбора пункта выдачи заказов. (что сейчас http://joxi.ru/V2VLNkRuxDBdqr) Задача: понятное ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется редизайн страницы продукта

    Требуется редизайн карточки продукта в ювелирном магазине. Стиль дизайн остается прежний. требуется переформатировать карточку продукта. Добавить новые блоки. какие то убрать. Проработать юзабилити

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Редизайн интернет магазина электроники

    Требуется дизайн для интернет магазина электроники.  Необходимы следующие страницы: - Главная - Список товаров - Карточка товара Есть мокапы, что, где и как должно быть. Плюс общий стиль магазина.  Требуется отрисовать все в одной концепции, разработать и проработать элементы, шрифты, цвета.  От ...

    Карточки товаровМокап
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуются баннеры на главную страницу магазина

    Магазин ювелирный тематики. Требуются баннеры на главную страницу. 6 шт. (3 прямоугольных, 3 квадратных). В стиле магазина. Есть ТЗ. Есть необходимые фото (можем подготовить дополнительные). Нужен свободный дизайнер, со вкусом и стилем. От вас: примеры работ, ориентировочную стоимость, скайп. Спасибо.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется написать музыкальный трек

    Требуется написать музыкальный трек для вставки в видео ролик на Ютуб. Длительность 2 минуты.  Трек нужен в таком ритме https://music.yandex.ru/album/1268954/track/11712079 Трек должен быть уникальным для Ютуба. Просьба оставлять заявки кто имеет такой опыт, желание и время. Оставляйте стоимость работы и скайп ...

    Аудиомонтаж4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется иллюстратор

    Требуется сделать иллюстратор для создания картинок следующее содержание. - Измерение размера браслета. - Измерение размера цепочки на шею. - Измерение размера кольца. Каждый блок состоит из 2-х картинок. Замер ленты на запястье, браслете и пальце. И измерение этого размера ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Настроить модуль Яндекс Маркета на ModX

    Требуется настроить модуль ЯМ для МОДХ. Необходимо: - Наладить выгрузку товаров в наличии и обновления товаров - настроить выгрузку описания и характеристик товара - настроить выгрузку фотографий -  элемент перевести в значение «false». - сделать регулярный апдейт товаров в наличии ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется отверстать дизайн сайта и натянуть на WordPress

    Требуется отверстать дизайн сайта и натянуть на WordPress. Снабдить внутренние и главную страницу контентом как на дизайне. 6 разделов сайта + главная Форма обратной связи Фото галереи. Пишите кто свободен, стоимость и скайп. Личку не читаю.

    WordPressДизайн сайтаФорма обратной связи
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
stas_goshovsky
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$520
10 баллов
5 лет назад
Требуется верстка для интернет магазина
Сотрудничество прошло хорошо, рекомендую.
Без комментариев
Ответный отзыв
petrvoice
Петр 
44 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
$10
10 баллов
5 лет назад
Запись голосового телефонного приветствия.
Работать с Андреем было очень легко и приятно. Точно поставленная задача, оперативность, быстрая оплата. Всем рекомендую!
Петр выполнил работу по озвучке телефонного приветствия очень быстро и на высоком профессиональном уровне! Все очень понравилось. Благодарим за работу.
Ответный отзыв
evgeniy-veter
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Требуется верстка
Рекомендую к сотрудничеству!
Как всегда все на высшем уровне. Отличная и быстрая верстка. Рекомендую Евгения!
Ответный отзыв
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$350
10 баллов
6 лет назад
Требуется магазин на MODX
Отличный заказчик, всегда на связи, быстро все оплачивает. Всем рекомендую к сотрудничеству! Спасибо за проект =)
Первоначальную сборку сайта на MODX выполнил согласно ТЗ. С сохранением всех сроков работы. Внесены все необходимые правки в кротчайшие сроки. Будем сотрудничать дальше. Рекомендую Владимира как ответственного и грамотного специалиста.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$150
10 баллов
6 лет назад
Редизайн интернет магазина электроники
Андрей отличный заказчик) Кто будет сотрудничать не сомневайтесь. Все круто =)
НЕ быстро, но качественно и с проработкой деталей. При внесении правок добавлял отличные улучшения. В целом рекомендую - Илья отличный веб-дизайнер.
Ответный отзыв