insiderman

Требуется дизайн для интернет магазина электроники. Необходимы следующие страницы: - Главная - Список товаров - Карточка товара Есть мокапы, что, где и как должно быть. Плюс общий стиль магазина. Требуется отрисовать все в одной концепции, разработать и проработать элементы, шрифты, цвета. От ...