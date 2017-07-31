Редизайн интернет магазина электроники

Дизайн сайтовЗавершен33 заявки439 просмотров
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Требуется дизайн для интернет магазина электроники. 

Необходимы следующие страницы:

- Главная

- Список товаров

- Карточка товара

Есть мокапы, что, где и как должно быть. Плюс общий стиль магазина. 

Требуется отрисовать все в одной концепции, разработать и проработать элементы, шрифты, цвета. 

От вас примеры лучших работ, примерная стоимость и скайп для связи.

6 лет назад
insiderman
Андрей 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$150
5 дней
НЕ быстро, но качественно и с проработкой деталей. При внесении правок добавлял отличные улучшения. В целом рекомендую - Илья отличный веб-дизайнер.
Андрей отличный заказчик) Кто будет сотрудничать не сомневайтесь. Все круто =)
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