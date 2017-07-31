Редизайн интернет магазина электроники

Требуется дизайн для интернет магазина электроники.

Необходимы следующие страницы:

- Главная

- Список товаров

- Карточка товара

Есть мокапы, что, где и как должно быть. Плюс общий стиль магазина.

Требуется отрисовать все в одной концепции, разработать и проработать элементы, шрифты, цвета.

От вас примеры лучших работ, примерная стоимость и скайп для связи.