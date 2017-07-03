Дизайн лендинга

Нужно нарисовать по прототипу [url=http://lp-ho.snkt.ru/home.html]http://lp-ho.snkt.ru/home.html[/url] Графики по минимуму, сайт должен быть лёгким, основной упор на контент. Обязательно прикрепите примеры работ, укажите сроки и стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Средний по размерам лендинг (около 5 экранов) на тему программирования, на основе прототипа. Срок - до 2 июля 21:00. Предлагайте свою цену.
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