Дизайн лендинга для инфобизнеса.

Дизайн продающего лендинга для инфобизнеса. ТЗ я еще не писал пока что, прикреплю текст, чтобы оценить стоимость и сроки. Нужна только версия для ПК. Подробное ТЗ после того как определюсь с исполнителем.

Про срокам - 2 дня с момента предоставления ТЗ.

Будет здорово если предоставите примеры работ в инфобизнесе и напишите стоимость.