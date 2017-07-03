Дизайн лендинга для инфобизнеса.

Дизайн сайтовЗавершен24 заявки261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дизайн продающего лендинга для инфобизнеса. ТЗ я еще не писал пока что, прикреплю текст, чтобы оценить стоимость и сроки. Нужна только версия для ПК.  Подробное ТЗ после того как определюсь с исполнителем. 

Про срокам - 2 дня с момента предоставления ТЗ.

Будет здорово если предоставите примеры работ в инфобизнесе и напишите стоимость.

Дизайн лендинга
6 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$50
2 дня
Приятно работать с профессионалом. Всегда на связи, работу сделал четко и в срок, и качество дизайна порадовало, правок практически не было. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничество с Денисом очень порадовало. Отлично поставленная задача, оплата без задержек. Благодарю за интересный проект. Обращайтесь в любое время)
  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    $35

    Необходимо разработать дизайн лендинга, на основе макета.  Сфера деаятельности: автозапчасти  Срок до 21:00  1 июля.  Обсуждение подробностей только с кандидатами.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • HTML письмо с адаптивом под мобильные

    Добрый день, устроит сразу готовое сверстанное HTML письмо по заранее согласованному шаблону или отдельно с дизайном.  Само письмо: https://docs.google.com/document/d/1UNHG9RJrY6faXS-8KprdKWqXULqwoyC7wQOIRdRbsDg/edit?usp=sharing

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать оформление ВК, ФБ

    Если у вас есть опыт создания крутых обложек для ВК, фэйсбук, инстаграмм и канала Ютуб, то вы тот кого я ищу Нужно оформление для бизнес проекта Оплата 2500 рублей Примеры покажу, выбирать буду по портфолио Оплата строго по факту Показываете ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Веб-дизайнер для дизайна лендинга для лизингового брокера + логотипа

    $110

    Задача Ищу веб-дизайнера для отрисовки мобильной и десктопной версии лендинга для лизингового брокера + логотип От дизайнера требуется: -знание принципов юзабилити вебсайтов -умение делать дизайн сайтов (а не просто дизайн) -соблюдение дедлайнов -ответственность и доступность -настрой на долгосрочное сотрудничество В вашем отклике сообщите ...

    Дизайн сайтов15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Темплейт

    Нужен темплейт подобный этому в PSD:  http://www.ugsage.com/default/7-hd-digital-octa-core-64bit-32gb-2g-ram-android-6-0-multi-touch-screen-car-stereo-with-screen-mirroring-function-obd2.html Но не 100%-ная копия, можно что-то поменять.  Самое главное чтобы можно было менять текст и фото. Оплата поэтапная либо в конце.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн Landing Page

    $45

    Необходимо сделать дизайн одностраничника Тематика: продажа квартир. Срок до 01.07.2017 20:00 по МСК. Стоимость 2500 р. Предпочтение тем, кто уже работал с данной тематикой   Прикрепляйте примеры своих работ в отписке к данному проекту. Детали обсудим с кандидатами.

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сервиса

    Требуется подготовить дизайн для сервиса. Черновые макеты и наброски в Axure [url=https://drive.google.com/open?id=0B3Ra1DX9lYx9Uy1MX21TVkpWT00]https://drive.google.com/open?id=0B3Ra1DX9lYx9Uy1MX21TVkpWT00[/url] Всего страниц - 7 (из них только 5 уникальные, остальные составные блочные) Также потребуются мобильные версии (телефон и планшет)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн мини сайта на 2 кнопки

    Прошлом году был вот такой сайт ( см. приложение с бегунами ) Надо сделать аналог только с отпечатками рук детей от краски. Логотип лозунг кнопки и схематика все есть. По сути там рисовалок на один день. Интересуют сроки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен LP перерисовать с готовых

    $15

    Добрый день. Ничего сложного не будет! Перерисовать нужно под стиль мониторинг-про.рф Нужно перерисовать верхний блок без цен, без акции с формой отправки с теми же текстами без верхнего меню: glonassgps.com/zamena-bloka-nkm-skzi-price  + с этой страницы eraglonass.ru/zamena-bloka-skzi-taxografa/  добавить верхний текст до таблицы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинга для компании по строительству из дерева

    нарисовать дизайн лендинга для компании по строительству из дерева. при отписке прикрепляйте примеры своих работ и обязательно укажите, работали ли Вы в данной тематике либо схожей (какой именно). по срокам 1-2 дня. подробности буду обсуждать ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    6 лет назад