Добрый день, устроит сразу готовое сверстанное HTML письмо по заранее согласованному шаблону или отдельно с дизайном. Само письмо: https://docs.google.com/document/d/1UNHG9RJrY6faXS-8KprdKWqXULqwoyC7wQOIRdRbsDg/edit?usp=sharing
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн лендинга, на основе макета.
Сфера деаятельности: автозапчасти
Срок до 21:00 1 июля.
Обсуждение подробностей только с кандидатами.
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