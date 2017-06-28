Нарисовать дизайн для landingpage

Есть рабочий лендинг: http://o2proxy.com/

Нужно модернизировать данный дизайн.

Что мы хотим(требования): модный красивый дизайн для ИТ услуги. Что бы было строго, красиво, функционально удобно.

Что мы не хотим: услышать вопросы в каком стиле лучше сделать, какую предпочитаете цветовую гамму, дайте ссылки на сайты которые вам нравятся и т.д.

Важно: Дизайн должен быть пригоден для адаптивной верстки.

Итог: цветовая гамма не имеет значения, имеет значение только результат.

П.С. так же рассматривается и вариант под ключ вместе с версткой(исключительно адаптивная и кросс браузерная) шаблона под ЦМС (Joomla! 3.7.2 либо WP).

Наличие своего ИП будет плюсом.

От вас жду цену и сроки исполнения. ﻿