Нарисовать дизайн для landingpage

Необходимо создать дизайн для студии современных танцев. Акцентирую, современных (хип-хоп, тверк и т.д.), не бальных танцев. Логотип есть, шаблон главной страницы есть (сделан не профессионалом) примеры что нравится и конкуренты тоже. Предпочтения по дизайну: Минимализм, материал дизайн. Ориентировочно необходимо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть рабочий лендинг: http://o2proxy.com/
Нужно модернизировать данный дизайн.
Что мы хотим(требования): модный красивый дизайн для ИТ услуги. Что бы было строго, красиво, функционально удобно.
Что мы не хотим: услышать вопросы в каком стиле лучше сделать, какую предпочитаете цветовую гамму, дайте ссылки на сайты которые вам нравятся и т.д.
Важно: Дизайн должен быть пригоден для адаптивной верстки.
Итог: цветовая гамма не имеет значения, имеет значение только результат.
П.С. так же рассматривается и вариант под ключ вместе с версткой(исключительно адаптивная и кросс браузерная) шаблона под ЦМС (Joomla! 3.7.2 либо WP).
Наличие своего ИП будет плюсом.
От вас жду цену и сроки исполнения.
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