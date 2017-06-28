Для компании по производству и монтажу пластиковых окон http://www.pvh-sibir.ru/ нужен красивый слайд с пластиковым окном и интерьером. Возможно девушка, которая пьет чай-кофе или просто стоит возле окна. Фирменные цвета - красный и серый. Более точно можно ...
PSD for background. тема - облака и телевышки. если можно и на canvas
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется psd картинка с красиво отрисованными облаками и вышками связи. можно с анимацией canvas. оплата по дог.
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