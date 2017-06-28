Дизайн лендинг пейдж. Срочно!

Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок251 просмотр
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Требуется обсудить варианты и нарисовать дизайн лендинг пейдж. Работа срочная, минимум согласований и доработок. Яркий, "уверенный", с проверенной рабочей структурой дизайн. Срок 2-3 дня на все. Предлагайте стоимость и способ оплаты. Тематика и детали выбранному исполнителю. Примеры лучших работ прошу в личку. Спасибо.

6 лет назад
hennedy
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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