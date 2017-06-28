Дизайн лендинг пейдж. Срочно!

ТЗ для дизайнера:Нужен новый адаптируемый дизайн одной страницы [url=http://openupgames.ru/girl/]http://openupgames.ru/girl/[/url] Максимально копируем дизайн с VK и Facebook. Можно сделать не в синем цвете., но цвета должны быть userfriendly. Можно предложить нам на выбор несколько цветовых решений. Если ...