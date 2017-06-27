Редизайн и правки на главной, оптимизация мобильной версии.

Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок175 просмотров
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Необходимо осуществить следующие действия на рабочем сайте:  

-частично изменить главную (поменять местами блоки, добавить новые, подкорректировать стили, добавить динамический баннер)  

-переработать мобильную версию ( редизайн, исправление ошибок, внесение правок в функционал,)  

-исправить ошибки  

Более подробное тз прикрепляю во вложении.  

По пунктам будем обсуждать с исполнителем. 

Требования:  

-Работа осуществляется в bootstrap  

-Адаптивный дизайн 

-Ответственность, своевременная сдача работы  

-Возможность связаться по skype 

Пишите в тред срок и стоимость. Ссылка на портфолио может дать преимущество. 

Компаниям лучше не писать, отнимете наше и свое время. 

6 лет назад
Rike_rike
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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