Необходим дизайн сайта визитки по доставке топлива. Есть подробное т3.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для компании по производству и монтажу пластиковых окон http://www.pvh-sibir.ru/ нужен красивый слайд с пластиковым окном и интерьером. Возможно девушка, которая пьет чай-кофе или просто стоит возле окна.
Фирменные цвета - красный и серый. Более точно можно снять пипеткой с сайта. Текущий сайт компании, чтобы понимать какой профиль используется http://pvhsibir.ru/
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