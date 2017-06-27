Landing page

Нужно сдклать посадочную страницу с интерактивной игрой
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день! Нужно сделать интерактивную посадочную страницую
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим дизайн Лэндинга, рассматриваются кандидаты с портфолио и указанием стоимости работ. Подробности в ТЗ.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Доброго времени суток! Меня зовут Виктория я представитель компании Агу Групп. Нам нужна верстка сайта и изменение дизайна. Цена и сроки. Необходим профессионал своего дела за минимальный бюджет. По всем вопросам в личные сообщения.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется настройка и оформление темы сайта на WordPress – тема оформления Spirited-lite: 1. настройка блоков главной страницы; 2. настройка форм; 3.оформление главной и внутренних страниц сайта. 4. сделать корпоративную почту 5. настройка плагинов прототип сайта имеется на бумаге ссылка [url=http://www.busines-sale.ru/]www.busines-sale.ru/[/url] хостинг Джино Оплата поэтапно либо ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Приветствую участников, необходимо сделать шапку для сайта автосервиса по следующему техзаданию: Размер: 1980х800, в ремонтной зоне автосервиса стоит пикап Chevrolet 3100 Pickup (изображение прикреплено), сам пикап находится слева (справа будет текст предложения). Изображение должно быть выполнено в ...Завершен6 лет назад
Есть проект всё работает, но сделано во временном дизайне. Есть сверстанная новая админ панель. Надо прикрутить её к проекту. По времени это должно занять 4-8 часов. Оплата поэтапно, либо в конце.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $1100
Нужно сделать адаптивный дизайн сайта медицинского центра. ТЗ отправила по почте.Завершен6 лет назад
Правки во вложенииЗавершен6 лет назад
Необходимо выполнить новый дизайн для существующего сайта www.magniflex.biz.ua 5 страниц (главная страница, страница категории, страница с товаром, материалы, контакты) также для планшета и мобильного Итальянский - лёгкий, понятный, стильный дизайн. Сохраняем существующее наполнение (возможны незначительные изменения и ...Завершен6 лет назад
Всем добрый день! Нужно нарисовать баннер 800*250 пикселей Сроки - сегодня 27.06.17 Подробности сброшу в личное сообщение. Оплата на вебмани.Завершен6 лет назад