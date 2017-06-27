Адаптивный дизайн сайта

Необходимо разработать дизайн лендинга на тему "Европейские десерты на заказ" Сроки – до 29.06.2017 Стоимость – 2500р. Выбор будет в пользу фрилансеров, которые уже работали в этой или похожей тематике При отписке на проект пожалуйста прикрепляйте примеры своих работ. Все ...