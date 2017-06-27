Адаптивный дизайн сайта

$1100
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки285 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать адаптивный дизайн сайта медицинского центра. ТЗ отправила по почте.

Дизайн сайта
6 лет назад
olgakichaeva
48 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$1100
14 дней
Спасибо большое, прекрасный получился дизайн! И спасибо за подарки - дополнительные странички!
Понравилось работать с Ольгой, замечательный заказчик. Всем рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Необходимо нарисовать дизайн лендинга

    необходимо нарисовать дизайн лендинга тематика магазин по продаже берц сроки-до завтра,9:00 по МСК стоимость 2800 р приоритет буду отдавать фрилансерам,которые работали сданной тематикой прикрепляйте примеры своих работ,при отписке на проект,подробности обсудим с кандидатами,которых сам отберу

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Шaблон OpenCart

    Hужно pипнуть шаблон мaгазинa на opencart.     Koнкpетно: Bыстрoить шaпку подобно оригинaлу, сдeлaть слайдeр подобно оpигиналу, мeню сайтa пoдoбно oригинaлу.  баннepы подобнo opигинaлу, тoвaры пo кaтeгopиям нa глaвной пoдобнo оpигинaлу, подвaл подoбно opигинaлу    Шаблoн главной ...

    OpenCart
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Необходимо выполнить новый дизайн для существующего сайта www.magniflex.biz.ua 5 страниц (главная страница, страница категории, страница с товаром, материалы, контакты) также для планшета и мобильного Итальянский - лёгкий, понятный, стильный дизайн. Сохраняем существующее наполнение (возможны незначительные изменения и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Всем добрый день! Нужно нарисовать баннер 800*250 пикселей Сроки - сегодня 27.06.17 Подробности сброшу в личное сообщение. Оплата на вебмани.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Внести корректировки в 2 лендинга

    $30

    Есть два лендинга в psd, в первом нужно добавить блок из 4 иконок и описание, во втором изменить изменить 2 фона и текстуры. Работы для опытного человека на 1-2 часа. Пишите - если сможете приступить ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    $42

    Необходимо разработать дизайн лендинга на тему "Европейские десерты на заказ" Сроки – до 29.06.2017 Стоимость – 2500р. Выбор будет в пользу фрилансеров, которые уже работали в этой или похожей тематике При отписке на проект пожалуйста прикрепляйте примеры своих работ. Все ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • UI дизайн лендингов для регистрации мужчин на сайте

    для dating site нужно сделать 2 англоязычных  лендинга с теми же шагами что и в этих примерах https://loveeto.ru/land/10925fab48545906b6e13d3da066f7ef12adf471?utm_campaign=%7Bclickid%7D&amp;pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D https://loveeto.ru/land/311e4c6a16abb1bc3529ec38dc7518081aa1f80a?utm_campaign=%7Bclickid%7D&amp;pid=%7Bpid%7D_%7Bsub3%7D лендинги для сайта bridespaza (point) com варианты указанные в примере точно не отличаются хорошей конверсией. Поэтому над улучшением конверсии однозначно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интернет-магазин электроники. Дизайн

    Нужен хороший современный дизайн инет-магазина электроники: телефоны, ноуты, флешки и т.п. По структуре всё как у всех: -главная со слайдером  -карточками товара разбитыми на категории: топ, новинка, скидка -несколько баннеров с горячими предложениями или типо того. -подвал. может чтото еще. - ...

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    6 лет назад