необходимо нарисовать дизайн лендинга тематика магазин по продаже берц сроки-до завтра,9:00 по МСК стоимость 2800 р приоритет буду отдавать фрилансерам,которые работали сданной тематикой прикрепляйте примеры своих работ,при отписке на проект,подробности обсудим с кандидатами,которых сам отберу
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Шаблoн главной страницы под дeкcтоп, шaблoн страницы тoварa и кaтeгoрий Шаблoн aдаптивнoй веpсии под мoбильныe уcтройствa
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