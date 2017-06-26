Создать 2-3 изображения под этот сайт. Желательно девушке.

1. Что нужно сделать: Необходимо нарисовать дизайн лендинга для тематики "Агентство лидогенерации" 2. Описание задания: Ссылка на прототип: http://yi7vza.axshare.com/#g=1&c=1&p=home Ссылки на понравившиеся сайты: https://agent-m.ru/lead-generation/ http://leadactiv.ru/ http://ws-right.ru/ - Нужно придумать что-то с логотипом, чтобы он ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать 2-3 изображения под этот одностраничник размера 1080х607пиксел
Желательно девушке так как креативность не возбраняется сделать так что бы вы сами хотели перейти по ссылке и посмотреть. Ведь нам мужчинам сложно вас понимать порой)
Можно брать любые изображения с поисковика главное что бы совпадали с товаром на сайте
baellerry портмоне женское
Часы Michael Kors
желаемые примеры в прикрепленном файле.
Лучше всего конечно по типу и 1 и 3 и если сможете создать как нижнее только со словами. Выбор стильных женщин будет вообще идеально.
В случае успеха возможно долгосрочное сотрудничество
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