Pharm-Invest. Нужна обложка для фейсбука

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок156 просмотров
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Нужно фото для обложки на Facebook.

Тематика медицинская, препарат для здоровья суставов.

Необходимо что-бы этот логотип присутствовал на картинке.

6 лет назад
guest_14984833368071
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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