Сайт партнерской программы

интернет магазин встраиваемой бытовой техники Cata\Ciarko. Название торговой сети Sventa. Необходиом сделать красивый дизайн сайта который будет на опен карте. Сайт должен быть живым и современным например как ultra.by. Есть примерный макет, но это не ...
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Необходимо разработать дизайн сайта партнерской программы.
10 страниц: главная страница, страницы разделов (FAQ и т.д.), внутренние (1-2 страницы графиков, остальное таблицы)
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