Дизайн лэндинга

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки133 просмотра
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Нужно нарисовать дизайн лэндинга по теме интернет-продвижение/лидогенерация.

Лэндинг - 3 экрана по готовому макету.

Сроки - до 14:00 мск 27 июня.

Стоимость 2100.

Приоритет тем, кто уже работал с темой.

Прикрепляйте примеры своих работ.

Подробности будем обсуждать с кандидатами.

6 лет назад
kkrylov
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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